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Светлана Немоляева прослезилась, увидев в инвалидной коляске Валентина Гафта

Светлана Немоляева расплакалась, увидев Валентина Гафта в инвалидной коляске. В таком виде актер приехал в студию «Судьбы человека», чтобы поддержать давнюю подругу.
Светлана Немоляева прослезилась, увидев в инвалидной коляске Валентина Гафта

Гафт стал гостем популярной передачи Бориса Корчевникова, где пообщался с коллегой по советскому кино. Именно он был ее партнером по съемкам фильма «Гараж». Там артист сыграл руководителя кооператива. В процессе работы между Гафтом и Немоляевой возникла дружба, продолжающаяся до сих пор.

Актриса пришла в шок, увидев Гафта в инвалидной коляске, когда тот посетил студию программы. Она знает, как болен актер, нашедший в себе силы повидаться с давней знакомой. Светлана Немоляева восхищена его мужественным поступком предстать перед широкой публикой в таком виде ради поддержки подруги.
Светлана Немоляева прослезилась, увидев в инвалидной коляске Валентина Гафта

Поступок Гафта довел актрису до слез, она не сдержала своих эмоций прямо в эфире. Во время фестиваля «Герой и время» звезда «Гаража» сообщила, что хотела бы, дабы у ее внучки Полины Лазаревой были такие же преданные друзья, как и у нее.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:22

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