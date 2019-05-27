Светлана Немоляева прослезилась, увидев в инвалидной коляске Валентина Гафта





Гафт стал гостем популярной передачи Бориса Корчевникова, где пообщался с коллегой по советскому кино. Именно он был ее партнером по съемкам фильма «Гараж». Там артист сыграл руководителя кооператива. В процессе работы между Гафтом и Немоляевой возникла дружба, продолжающаяся до сих пор.Актриса пришла в шок, увидев Гафта в инвалидной коляске, когда тот посетил студию программы. Она знает, как болен актер, нашедший в себе силы повидаться с давней знакомой. Светлана Немоляева восхищена его мужественным поступком предстать перед широкой публикой в таком виде ради поддержки подруги.Поступок Гафта довел актрису до слез, она не сдержала своих эмоций прямо в эфире. Во время фестиваля «Герой и время» звезда «Гаража» сообщила, что хотела бы, дабы у ее внучки Полины Лазаревой были такие же преданные друзья, как и у нее.