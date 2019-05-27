Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу в Москве

В публикации Любовь Толкалина отметила, что невероятно счастлива после своей первой кадрили. На Венском балу артистка прошла под предводительством Главного танцмейстера и ведущего бала, президента Российского танцевального союза Станислава Попова. Артистка пообещала поклонникам позже подробно рассказать, что ей удалось увидеть и в чем поучаствовать. На видео Толкалина запечатлена среди остальных гостей бала во время исполнения танца. Артистка четко следует указаниям танцмейстера вместе со своим неизвестным партнером. Поклонники заметили, что актриса выглядит счастливой и много улыбается.Любовь Толкалина выбрала платье в пол нежно-голубого цвета с открытой спиной и узкой юбкой. Публика высоко оценила образ артистки на мероприятии, осыпав комплиментами в комментариях.