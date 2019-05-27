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Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу в Москве

Отечественная актриса Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль, о чем проинформировала на своей странице в сети Instagram. Популярная артистка опубликовала видео с Венского бала в Москве.
Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль на Венском балу в Москве

В публикации Любовь Толкалина отметила, что невероятно счастлива после своей первой кадрили. На Венском балу артистка прошла под предводительством Главного танцмейстера и ведущего бала, президента Российского танцевального союза Станислава Попова. Артистка пообещала поклонникам позже подробно рассказать, что ей удалось увидеть и в чем поучаствовать. На видео Толкалина запечатлена среди остальных гостей бала во время исполнения танца. Артистка четко следует указаниям танцмейстера вместе со своим неизвестным партнером. Поклонники заметили, что актриса выглядит счастливой и много улыбается.

Любовь Толкалина выбрала платье в пол нежно-голубого цвета с открытой спиной и узкой юбкой. Публика высоко оценила образ артистки на мероприятии, осыпав комплиментами в комментариях.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:03

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