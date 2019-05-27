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NASA разместила изображение движущейся к Млечному Пути галактики Мессье 90

Космическое ведомство NASA разместила свежее изображение, запечатленное телескопом Hubble. На нем представлена необычная галактика Мессье 90 (M 90), находящаяся на расстоянии 60 млн световых лет от Млечного пути и направляющаяся к ней.
NASA разместила изображение движущейся к Млечному Пути галактики Мессье 90

Впервые ее обнаружили еще в 1781 году, тогда она и получила свое название. Размеры галактики М 90 действительно поражающие, в ней насчитываются миллиарды звезд и систем. Она располагается в созвездии Девы и движется в необычном направлении. Все остальные галактики данной группы отдаляются от Млечного пути, но Мессье 90, наоборот, приближается. Сейчас расстояние между ними составляет 60 млрд световых лет.

На представленном изображении М 90 имеет спиральную и вытянутую форму. Также галактика издает нестандартное свечение – синее, хотя обычно оно бывает красным. Это связано с феноменом длины волны, объясняют представители NASA. Из-за постоянного расширения Вселенной все ее составные части, галактики на протяжении всего времени движутся в разные стороны. В таком случае можно увидеть длину волны красного спектра, а в противном случае - она приходится на синюю его часть.

В настоящий момент в NASA не знают, почему Мессье 90 движется в сторону Млечного пути, хотя остальные 1200 галактик этого скопления направляются в противоположную сторону. Ученые предполагают, что дело может быть в огромной массе М 90, заставляющей ее двигаться в обратном направлении.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:06

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