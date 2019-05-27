Российская власть планирует обязать магазины принимать тару





Как стало известно, инициатором этого проекта стал депутат из партии «Справедливая Россия». Законодатели планируют возвращать населению 5-7 рублей за одну пустую бутылку. При этом депутаты хотят обязать магазины принимать всю тару. Введение такого порядка объясняется распространённой мировой практикой переработки вторсырья. В цивилизованных странах примерно 80 процентов отходов проходят вторичное использование после переработки.Российские депутаты надеются, что это нововведение немного улучшит экологию страны и сможет принести прибыль. Известно, что проект уже подписал первый вице-премьер Александр Жуков. Копия документа уже была предоставлена парламенту для ознакомления с основными тезисами. Согласно поставленному плану законопроект будет подан в Госдуму до 15 июня. Создатели этого проекта утверждают, что успеют проработать все вопросы и представить документ для рассмотрения в срок. Таким образом вероятно принятие закона уже в этом году.