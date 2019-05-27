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Тамара Семина замахнулась на друга Марии Максаковой на съемках шоу “Звезды сошлись”

В одном из последних выпусков шоу “Звезды сошлись” 80-летняя актриса Тамара Семина замахнулась на молодого коллегу. Им оказался близкий друг оперной исполнительницы Марии Максаковой.
Тамара Семина замахнулась на друга Марии Максаковой на съемках шоу “Звезды сошлись”

Гости выпуска обсуждали ситуацию, связанную с наследством покойного Дениса Вороненкова. Участие приняла также мать погибшего Людмила Вороненкова, возмущение у нее вызывает тот факт, что невестка отказывается подпускать свекровь к внуку. В частности, публика узнала, что Мария Максакова в течение всего их знакомства не была добра к ней, а сейчас и вовсе избегает общения. На защиту артистки стал Максим Яли, которого Вороненкова считает любовником жены ее погибшего сына. Во время жаркого спора молодой актер начал размахивать руками, что не понравилось сидевшей рядом Тамаре Семиной. Сперва звезда несколько раз озвучила замечание, но в итоге ее терпению пришел конец. Артистка резко замахнулась на Яли и сказала: “Сейчас как врежу!”.

Максакова в эфире нелицеприятно высказалась в адрес свекрови, отметив, что Вороненкова постоянно рассказывает о ней и ее погибшем супруге небылицы. Оперная дива жалеет, что когда-то вообще начала с ней общение.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:51

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