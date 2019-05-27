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В Южной Африке ученые обнаружили внеземное органическое вещество

В Южной Африке ученые из Италии и Франции сделали необычную находку, чей возраст составляет 3,3 млрд лет. Речь о внеземном органическом веществе в горах Махонджва, попавшем на Землю вследствие падения астероида.
В Южной Африке ученые обнаружили внеземное органическое вещество

Ученые отмечают: найденные вещества находились в большом слое вулканической породы размером от 7 до 20 метров. Они образовались в период бурной активности вулканов, но внеземное органическое соединение попало в эту часть мира в тот момент, когда извержения существенно ослабились. Это привело к тому, что между слоями вулканической породы есть прослойка, заполненная веществом, попавшем на Землю из космоса.

Внеземное органическое соединение попало на поверхность планеты вместе с астероидом, это произошло примерно 3,3 млрд лет назад. Для установления возраста вещества ученые использовали электронный микроскоп, применяющий метод изучения магнитного поля объектов. Полученные данные говорят о том, что данное соединение попало на Землю вместе с углеродсодержащим астероидом.

После падения данного космическое тела на поверхность планеты произошло сильное поднятие пыли в атмосферу. Впоследствии она осела практически равномерным слоем в этой части Южной Африки. По мнению специалистов, если бы в этот период продолжалась активная вулканическая деятельность, следы данного внеземного органического вещества были бы стерты, поэтому в данном случае науке помогла счастливая случайность.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:45

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