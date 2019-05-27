Известны причины нежелания жителей США обновлять смартфоны





Рядовые американцы в основном покупают гаджеты Apple и Samsung. Эксперты считают, что компании из США и Южной Кореи могут тормозить рынок мобильных устройств, хотя те постоянно обновляют разработки, но обычно это бывают незначительные апгрейды. Новинки отличаются друг от друга, но в такой малой мере, что покупатель может не покупать вышедший флагман. Тем более, к новым и более дорогим смартфонам всегда имеются претензии.Apple обычно поддерживает функционирование устаревших аппаратов iPhone, и, несмотря на не столь хорошую эффективность, многие юзеры предпочитают старый Android. Другой проблемой является нежелание жителей США приобретать гаджет стоимостью 1000 долларов. По мнению пользователей, ценник на девайсы увеличивается быстрее, нежели зарплата у потребителей, а чем дороже смартфон, тем чаще можно заметить в нем минусы в имеющихся инновациях. Иначе ситуация складывается с OnePlus 7 Pro, который стоит 700 долларов и оснащенный многими опциями. Технологические инновации представлены у многих китайских компаний, но на американском рынке их почти нет.