АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Эксперты рассказали о вреде сушеных кальмаров и их правильном выборе

Российские эксперты изучили предложенные на рынке виды сушенных кальмаров и рассказали об их правильном выборе. Специалисты отмечают: данный продукт несет серьезный вред для организма из-за большого содержания соли.
Эксперты рассказали о вреде сушеных кальмаров и их правильном выборе

Сами по себе кальмары являются крайне полезными для употребления морепродуктами. В них содержится большое количество малокалорийного белка, йода, селена и целый ряд витаминов. Все это правдиво в том случае, если речь идет о кальмарах в их натуральном виде либо обработанных слабо. Чего не скажешь о сушеных версиях данного морепродукта.

Эксперты программы «Еда живая и мертвая» провели исследование российского рынка данного продукта. Для этого они купили и сравнили 5 видов сушеных кальмаров разных марок: «Каждый день», «Сухогруз», «Дальпко рыбсервис», Beerka и развесной вариант в одной из крупных торговых сетей. После этого продукты сдали на проверку в специальную аккредитованную лабораторию.
Эксперты рассказали о вреде сушеных кальмаров и их правильном выборе

Оказалось, что сушеные кальмары имеют серьезный вред для организма человека. Все дело в большом содержании соли в данном продукте. На 100 грамм подобной пищи приходится 10 грамм такого белого порошка. При этом эксперты отметили, что общая дневная потребность в нем не превышает 5 грамм. Такое количество соли повышает риск инсульта, гипертонии и других проблем с сердцем. Эксперты советуют избегать данного продукта и отдавать предпочтение свежим кальмарам.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Немоляева прослезилась, увидев
Женщина в Шотландии приняла симптомы
Померанский шпиц Татьяны Навки
Эксперты рассказали о вреде сушеных
В рамках W&#246;rtherseetreffen-2019
Любовь Толкалина научилась танцевать
Российская власть планирует обязать
Тамара Семина замахнулась на друга
Художник из КНР продает ноутбук с
Джеймс Макэвой отказался от роли
Эксперты назвали 5 неработающих методов
Стас Михайлов обвинил коллег в
Жившая 3,8 тысячи лет назад японка
Энрике Иглесиас показал подросших детей
Sony выпустит перчатки, одежду и обувь
Поклонники сравнили Настасью Самбурскую
Эксперты составили рейтинг самых
Звезда фильма «Чародеи» Александра
Intel раскрыла некоторые характеристики
Дмитрий Песков прокатил дочь на
Названы предметы в автомобиле,
Яна Рудковская обнародовала снимок с
Названы способы защиты глаз от влияния
Мария Миронова оценила фото Елены
Ученые рассказали о 6 ловушках,
Создатели позиционируют «Гардемарины-4»
Ученые назвали действенные методы для
Сати Казанова раскрыла поклонникам
Ученые: Наличие цели в жизни защищает
Специалисты в области неврологии
Просмотреть все новости