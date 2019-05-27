Эксперты рассказали о вреде сушеных кальмаров и их правильном выборе





Сами по себе кальмары являются крайне полезными для употребления морепродуктами. В них содержится большое количество малокалорийного белка, йода, селена и целый ряд витаминов. Все это правдиво в том случае, если речь идет о кальмарах в их натуральном виде либо обработанных слабо. Чего не скажешь о сушеных версиях данного морепродукта.Эксперты программы «Еда живая и мертвая» провели исследование российского рынка данного продукта. Для этого они купили и сравнили 5 видов сушеных кальмаров разных марок: «Каждый день», «Сухогруз», «Дальпко рыбсервис», Beerka и развесной вариант в одной из крупных торговых сетей. После этого продукты сдали на проверку в специальную аккредитованную лабораторию.Оказалось, что сушеные кальмары имеют серьезный вред для организма человека. Все дело в большом содержании соли в данном продукте. На 100 грамм подобной пищи приходится 10 грамм такого белого порошка. При этом эксперты отметили, что общая дневная потребность в нем не превышает 5 грамм. Такое количество соли повышает риск инсульта, гипертонии и других проблем с сердцем. Эксперты советуют избегать данного продукта и отдавать предпочтение свежим кальмарам.