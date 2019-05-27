Джеймс Макэвой отказался от роли профессора Ксавьера в новых частях саги «Люди Икс»





Макэвой заявил об окончании для него истории Ксавьера. Причиной этому являются неприятные перемены в характере его героя. Шотландец заметил, что профессор прекратил быть наставником мутантов, и в нем начали проявляться привычки эгоиста. Ничего не знает артист и о предстоящих фильмах франшизы, а киностудии Marvel и Disney решили сделать паузу в создании сиквелов.Премьера картины «Люди Икс: Темный Феникс» в России состоится 5 июня. Макэвой вместе с коллегой по ленте Джессикой Честейн посетил ранее Москву, где прогулялся по Красной площади и стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Актеру очень понравилась столица, и он жалеет о недолгом пребывании в городе.