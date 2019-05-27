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Джеймс Макэвой отказался от роли профессора Ксавьера в новых частях саги «Люди Икс»

Актер из Шотландии Джеймс Макэвой не намерен больше сниматься в кинолентах «Люди Икс». Там он сыграл роль профессора Чарльза Ксавьера.
Джеймс Макэвой отказался от роли профессора Ксавьера в новых частях саги «Люди Икс»

Макэвой заявил об окончании для него истории Ксавьера. Причиной этому являются неприятные перемены в характере его героя. Шотландец заметил, что профессор прекратил быть наставником мутантов, и в нем начали проявляться привычки эгоиста. Ничего не знает артист и о предстоящих фильмах франшизы, а киностудии Marvel и Disney решили сделать паузу в создании сиквелов.

Премьера картины «Люди Икс: Темный Феникс» в России состоится 5 июня. Макэвой вместе с коллегой по ленте Джессикой Честейн посетил ранее Москву, где прогулялся по Красной площади и стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Актеру очень понравилась столица, и он жалеет о недолгом пребывании в городе.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:38

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