Стас Михайлов обвинил коллег в неискренности

Не так давно Стас Михайлов провел большой концерт в честь своего 50-летия, после которого публика стала обсуждать изменившуюся внешность певца. Фанаты заметили, что артист помолодел, что стало возможным без вмешательства пластических хирургов. Имидж Михайлова тоже потерпел изменения, и все чаще артист выбирает "рэперский" стиль. Накануне по телевизионным каналам был показан юбилейный концерт Стаса Михайлова, после чего фанаты повторно поздравили певца с днем рождения.Стас Михайлов тем временем опубликовал снимок с Филиппом Киркоровым, поблагодарив за поздравления и совместное празднование его юбилея. Также певец заявил, что немногие коллеги смогли найти искренние слова. После данного обращения артист опубликовал список тех, кто, как поняли фанаты, отметился на праздновании. Фанаты выразили свою поддержку артисту в комментариях и заинтересовались его взаимоотношениями с коллегами.