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В рамках Wörtherseetreffen-2019 дебютирует внедорожный Audi TT

Выставка Wortherseetreffen-2019 пройдет с 29 мая по 1 июня в австрийском городе Райфниц. В рамках мероприятия дебютирует внедорожный Audi TT, имеющий серьезные изменения в своем внешнем виде, увеличенный дорожный просвет и 400-сильный двигатель.
В рамках W&#246;rtherseetreffen-2019 дебютирует внедорожный Audi TT

Новинка обращает на себя внимание с первого взгляда. Она имеет измененный экстерьер, включающий в себя увеличение дорожного просвета и усиление колесных арок. Передний бампер внедорожного Audi TT очень напоминает другую модель бренда – RS. Передок автомобиля также имеет спойлерную губу и светотехнику, встроенную в радиаторную решетку.
Задняя часть внедорожной модели использует решения из концепта Audi TT Offroad, представленного 5 лет назад. На багажнике расположится сразу два запасных колеса. Новинка имеет оригинальные колесные диски черного цвета, чей дизайн соответствует внешнему виду авто. Сама модель имеет черно-желтый окрас.

Под капотом внедорожного Audi TT расположится 5-цилиндровый двигатель WV EA855 evo, способный генерировать 400 «лошадок» и 480 Нм крутящего момента. Аналогичную силовую установку автопроизводитель ставит на серийную версию Audi TT RS. Точной информации о времени разгона до «сотни» нет, но эксперты отмечают, что он не должен превышать 4,5 секунды.

Дебют внедорожной версии Audi TT состоится в рамках выставки Wortherseetreffen-2019, проходящей с 29 мая по 1 июня. Данная модель не доберется до серийного производства.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:08

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