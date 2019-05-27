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Жившая 3,8 тысячи лет назад японка обладала устойчивостью к алкоголю

Жившая 3800 лет назад на территории современной Японии женщина была устойчивой к алкоголю. Об этом заявили местные специалисты после изучения ее останков.
Жившая 3,8 тысячи лет назад японка обладала устойчивостью к алкоголю

Останки жительницы островов нашли еще два десятка лет назад, но расшифровали ее ДНК японские специалисты только недавно. Находке также дали название «Женщина Джомона».

Проведенное исследование продемонстрировало, что древняя японка имела смуглую кожу, веснушки и являлась устойчивой к алкогольным напиткам. Последний фактор особенно интересен, потому как многие нынешние японцы крайне редко употребляют алкоголь в связи с генетикой. Также у Джомоны обнаружили редкий ген, который свойственен населению Арктики. Она умела переваривать еду, богатую жирами, что в основном встречается у большей части арктических жителей.

Ученые заявили, что данная информация выступает в пользу гипотезы о главных занятиях неолитических жителей Японии. Они не только охотились на животных, но и занимались рыболовством.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:15

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