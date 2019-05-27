Энрике Иглесиас показал подросших детей от Анны Курниковой на новом видео

На снимке запечатлено, как двое детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой через стекло смотрят на своего звездного отца и смеются. Сам артист, стоя на улице, размахивает руками и кривляется. Поклонники в комментариях назвали детей Иглесиаса замечательными и счастливыми. Со дня рождения Люси и Николаса прошло уже почти два года и за это время Энрике Иглесиас редко показывает публике фотографии семьи, предпочитая скрывать личную жизнь. Даже о беременности избранницы артиста стало известно только после родов, поскольку Курникова избегала публичных мероприятий.Как известно, Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова познакомились на съемках клипа Escape 17 лет назад, после чего не расставались. Дети пары появились на свет в июне 2017 года, а брат Иглесиаса ранее отмечал, что вся семья любит близнецов, особенно дедушка.