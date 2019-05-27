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Энрике Иглесиас показал подросших детей от Анны Курниковой на новом видео

Певец Энрике Иглесиас опубликовал в сети Instagram смешное видео с детьми. Артист отметил, что на кадрах находятся сразу три ребенка, чем развеселил поклонников.
Энрике Иглесиас показал подросших детей от Анны Курниковой на новом видео

На снимке запечатлено, как двое детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой через стекло смотрят на своего звездного отца и смеются. Сам артист, стоя на улице, размахивает руками и кривляется. Поклонники в комментариях назвали детей Иглесиаса замечательными и счастливыми. Со дня рождения Люси и Николаса прошло уже почти два года и за это время Энрике Иглесиас редко показывает публике фотографии семьи, предпочитая скрывать личную жизнь. Даже о беременности избранницы артиста стало известно только после родов, поскольку Курникова избегала публичных мероприятий.

Как известно, Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова познакомились на съемках клипа Escape 17 лет назад, после чего не расставались. Дети пары появились на свет в июне 2017 года, а брат Иглесиаса ранее отмечал, что вся семья любит близнецов, особенно дедушка.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:07

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