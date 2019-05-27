Эксперты назвали 5 неработающих методов похудения





Первый из них – это диета из овощей и фруктов. Многие считают, что снизив употребление белка можно значительно похудеть, но это не так. При такой диете сильно возрастет количество углеводов, что может привести к набору веса. Вегетарианство крайне опасно для мужчин, из-за него у них будет снижаться уровень тестостерона. Следующий неработающий метод – это отказ от ужина. Он работает только в начале, за первые месяц можно скинуть 3-4 килограмма, но они быстро вернутся в тот момент, когда человек опять начнет ужинать. Вместо этого эксперты советуют уменьшать вечерние порции.Безуглеводная диета также является неработающим методом похудения. Для своей эффективности она требует консультации с диетологом, наличие физически здорового организма и понимания, к чему приведет такой подход. Регулярное использование корсетов также не поможет женщине скинуть вес. Такой метод не только не даст результатов, но еще и негативно скажется на всем здоровье человека. Подобная одежда сильно сдавливает артерии и сосуды.Последний неработающий метод, отмеченный экспертами, это «чудо-таблетки». Их рекламу очень часто можно встретить в Сети. Эффективность таких способов обычно равна нулю, а иногда они могут быть и опасными для здоровья.