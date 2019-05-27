АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Эксперты назвали 5 неработающих методов похудения

Вопросами похудения начинают интересоваться все больше людей, но не многие могут в них правильно разобраться. Эксперты назвали 5 неработающих способов, предназначенных для борьбы с лишним весом.
Эксперты назвали 5 неработающих методов похудения

Первый из них – это диета из овощей и фруктов. Многие считают, что снизив употребление белка можно значительно похудеть, но это не так. При такой диете сильно возрастет количество углеводов, что может привести к набору веса. Вегетарианство крайне опасно для мужчин, из-за него у них будет снижаться уровень тестостерона. Следующий неработающий метод – это отказ от ужина. Он работает только в начале, за первые месяц можно скинуть 3-4 килограмма, но они быстро вернутся в тот момент, когда человек опять начнет ужинать. Вместо этого эксперты советуют уменьшать вечерние порции.

Безуглеводная диета также является неработающим методом похудения. Для своей эффективности она требует консультации с диетологом, наличие физически здорового организма и понимания, к чему приведет такой подход. Регулярное использование корсетов также не поможет женщине скинуть вес. Такой метод не только не даст результатов, но еще и негативно скажется на всем здоровье человека. Подобная одежда сильно сдавливает артерии и сосуды.

Последний неработающий метод, отмеченный экспертами, это «чудо-таблетки». Их рекламу очень часто можно встретить в Сети. Эффективность таких способов обычно равна нулю, а иногда они могут быть и опасными для здоровья.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Немоляева прослезилась, увидев
Женщина в Шотландии приняла симптомы
Померанский шпиц Татьяны Навки
Эксперты рассказали о вреде сушеных
В рамках W&#246;rtherseetreffen-2019
Любовь Толкалина научилась танцевать
Российская власть планирует обязать
Тамара Семина замахнулась на друга
Художник из КНР продает ноутбук с
Джеймс Макэвой отказался от роли
Эксперты назвали 5 неработающих методов
Стас Михайлов обвинил коллег в
Жившая 3,8 тысячи лет назад японка
Энрике Иглесиас показал подросших детей
Sony выпустит перчатки, одежду и обувь
Поклонники сравнили Настасью Самбурскую
Эксперты составили рейтинг самых
Звезда фильма «Чародеи» Александра
Intel раскрыла некоторые характеристики
Дмитрий Песков прокатил дочь на
Названы предметы в автомобиле,
Яна Рудковская обнародовала снимок с
Названы способы защиты глаз от влияния
Мария Миронова оценила фото Елены
Ученые рассказали о 6 ловушках,
Создатели позиционируют «Гардемарины-4»
Ученые назвали действенные методы для
Сати Казанова раскрыла поклонникам
Ученые: Наличие цели в жизни защищает
Специалисты в области неврологии
Просмотреть все новости