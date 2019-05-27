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Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с онкологией

Звезда советского кинематографа Александра Яковлева стала участницей очередного выпуска телешоу «Привет, Андрей!». В эфире передачи актриса рассказала, что уже два года борется с онкологией.

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с онкологией

Александра Яковлева обрела всесоюзную популярность благодаря участию в таких картинах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи», «Экипаж». В последний раз она появилась на экране в 2016 году, сыграв чиновницу Тамару Игоревну в ремейке знаменитого советского фильма-катастрофы о подвиге экипажа самолета. В студии передачи «Привет, Андрей!» знаменитость рассказала, почему перестала появляться на публике.

Очередной выпуск популярного ток-шоу был посвящен пророчествам Ванги. Александра Яковлева также приняла участие в обсуждении и призналась, что, если бы болгарская предсказательница была жива, то она обратилась бы к ней с вопросом, сколько она еще проживет. Актриса рассказала, что появление таких мыслей о своем будущем связано с тем, что два года назад ей поставили страшный диагноз – онкологию, причем в запущенной степени.

По словам знаменитости, узнав о болезни, она испытала страх и серьезную депрессию. Артистке было не с кем даже поделиться своей проблемой, и она «опустила руки». В трудную минуту Александру Яковлеву поддержала ее врач, заявив: «Нет, дорогая, будем бороться!».

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с онкологией

Слова народной любимицы шокировали ведущего телешоу Андрея Малахова. Он спросил у актрисы, нуждается ли она в помощи. В ответ знаменитость заверила, что ей помогают в благотворительном фонде Евгения Миронова, а также поддерживают ее «железнодорожники».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:33

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