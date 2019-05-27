Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с онкологией





Александра Яковлева обрела всесоюзную популярность благодаря участию в таких картинах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи», «Экипаж». В последний раз она появилась на экране в 2016 году, сыграв чиновницу Тамару Игоревну в ремейке знаменитого советского фильма-катастрофы о подвиге экипажа самолета. В студии передачи «Привет, Андрей!» знаменитость рассказала, почему перестала появляться на публике.Очередной выпуск популярного ток-шоу был посвящен пророчествам Ванги. Александра Яковлева также приняла участие в обсуждении и призналась, что, если бы болгарская предсказательница была жива, то она обратилась бы к ней с вопросом, сколько она еще проживет. Актриса рассказала, что появление таких мыслей о своем будущем связано с тем, что два года назад ей поставили страшный диагноз – онкологию, причем в запущенной степени.По словам знаменитости, узнав о болезни, она испытала страх и серьезную депрессию. Артистке было не с кем даже поделиться своей проблемой, и она «опустила руки». В трудную минуту Александру Яковлеву поддержала ее врач, заявив: «Нет, дорогая, будем бороться!».Слова народной любимицы шокировали ведущего телешоу Андрея Малахова. Он спросил у актрисы, нуждается ли она в помощи. В ответ знаменитость заверила, что ей помогают в благотворительном фонде Евгения Миронова, а также поддерживают ее «железнодорожники».