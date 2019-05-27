Sony выпустит перчатки, одежду и обувь с вибрацией для PlayStation 5





Недавно появились сведения о том, что Sony засвидетельствовала авторское право на VR-перчатку, с помощью которой геймеры смогут чувствовать прикосновения в виртуальной реальности, а также ощущать разные предметы в игре. Это станет дополнительным аксессуаром, обеспечивающим больше впечатлений от погружения в виртуальные миры. В тактильную перчатку также будет интегрирована камера для точной ориентации в реальности.В случае, если Sony удастся реализовать описанное в патенте на практике, то у поклонников PlayStation 5 появится возможность воспринимать не только очертания виртуального предмета, но и осязать его свойства, чувствовать степень его давления или направления передвижения.По утверждению некоторых источников, один из мировых лидеров по выпуску электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции не намерен останавливаться только лишь на перчатках. Он также займется производством одежды, обуви и головных уборов с аналогичными функциями.