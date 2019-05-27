Intel раскрыла некоторые характеристики восьмиядерного процессора Core i9-9900KS





Компания Intel уже демонстрировала в прошлом году восьмиядерный процессор Core i9-9900K, работающий на частоте 5 ГГц, однако в данной версии применяется жидкостный метод охлаждения с температурой ниже нуля. Хотя диапазон частот для функционирования устройства и составляет 3,6-5,0 ГГц, но предельная частота для работы всех восьми ядер не превышает 4,7 ГГц.Теперь производитель представляет процессор Core i9-9900KS с 8-ю ядрами, способный работать на частоте 5 ГГц, причем этот параметр соблюдается и во время одноядерного, и во время многоядерного режимов.Новинка также отличается от предшественника диапазоном частот: его нижняя граница теперь составляет 4,0 ГГц, а верхняя граница осталась прежней - 5,0 ГГц. Преимуществом Core i9-9900KS является то, что все его восемь ядер способны работать на 5,0 ГГц.Полная информация обо всех характеристиках Core i9-9900KS и его стоимости пока не обнародована. Не исключено, что производитель раскроет эти сведения на международной выставке Computex 2019, которая стартует 28 мая 2019 года в городе Тайбэй, столице Тайваня.