Физики выявили форму волновой функции электрона





Квантовыми точками называются состоящие из полупроводников наночастицы. Они так малы, что внутри них можно наблюдать разные эффекты квантового типа. Квантовые точки обладают такой способностью, как умение блокировать проникающие внутрь них частицы, включая вышеуказанные электроны. Применив этот фактор, научные сотрудники Базельского университета заблокировали внутри точек электроны, после чего наблюдали за их действиями в магнитном поле.Это помогло понять исследователям, как в действительности выглядит частица, предварительно получив форму ее волны в кванте. Далее исследователи проанализировали, каким образом внешнее поле воздействует на волновую составляющую электрона, и определили, что тонкая настройка данного поля способна изменять форму частицы и ее перемещение.Открытие швейцарских экспертов имеет огромное значение для физики. Поняв детали управления волны электрона, человечество сможет управлять квантовым миром.Ранее группа физиков из Италии и Швейцарии «прогнали» малые позитроны до 16-килоэлектровольтной энергии и получили интерферометрические решетки. Последующие действия показали способность этих частиц интерферировать друг с другом, что также называется в научном мире квантово-волновым дуализмом.