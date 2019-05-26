Заслуженный военный лётчик России рассказал о перспективах ударного беспилотника «Охотник»
Заслуженный летчик России Владимир Попов рассказал о том, какие перспективы ожидают ударный беспилотник “Охотник”. Он считает, что производство подобной техники является чрезвычайно важным в настоящее время.
Как известно, недавно состоялись первые испытания ударного дрона “Охотник”. Рассматриваемый беспилотник поднялся над землёй на несколько метров, после чего совершил посадку. Несмотря на то, что данные испытания не являются полноценными, заслуженный летчик России Владимир Попов считает, что развитие подобной техники чрезвычайно важно в настоящее время. В своём интервью интернет-изданию “Слово и дело” он заявил, что беспилотник “Охотник” представляет собой многофункциональный аппарат, способный выполнять большое количество разнообразных задач.
В настоящее время ведется разработка нового поколения боевых самолетов. Большая часть из них, при этом, будут беспилотными, в связи с чем развитие данной отрасли поможет внедрить наиболее эффективную технику на вооружение страны.
Как известно, недавно состоялись первые испытания ударного дрона “Охотник”. Рассматриваемый беспилотник поднялся над землёй на несколько метров, после чего совершил посадку. Несмотря на то, что данные испытания не являются полноценными, заслуженный летчик России Владимир Попов считает, что развитие подобной техники чрезвычайно важно в настоящее время. В своём интервью интернет-изданию “Слово и дело” он заявил, что беспилотник “Охотник” представляет собой многофункциональный аппарат, способный выполнять большое количество разнообразных задач.
В настоящее время ведется разработка нового поколения боевых самолетов. Большая часть из них, при этом, будут беспилотными, в связи с чем развитие данной отрасли поможет внедрить наиболее эффективную технику на вооружение страны.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:04