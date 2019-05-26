АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Заслуженный военный лётчик России рассказал о перспективах ударного беспилотника «Охотник»

Заслуженный летчик России Владимир Попов рассказал о том, какие перспективы ожидают ударный беспилотник “Охотник”. Он считает, что производство подобной техники является чрезвычайно важным в настоящее время.
Заслуженный военный лётчик России рассказал о перспективах ударного беспилотника «Охотник»

Как известно, недавно состоялись первые испытания ударного дрона “Охотник”. Рассматриваемый беспилотник поднялся над землёй на несколько метров, после чего совершил посадку. Несмотря на то, что данные испытания не являются полноценными, заслуженный летчик России Владимир Попов считает, что развитие подобной техники чрезвычайно важно в настоящее время. В своём интервью интернет-изданию “Слово и дело” он заявил, что беспилотник “Охотник” представляет собой многофункциональный аппарат, способный выполнять большое количество разнообразных задач.

В настоящее время ведется разработка нового поколения боевых самолетов. Большая часть из них, при этом, будут беспилотными, в связи с чем развитие данной отрасли поможет внедрить наиболее эффективную технику на вооружение страны.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Выбор редакции
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цирковое шествие Запашных прошло по
Физики выявили форму волновой функции
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин
В Крыму могут принять правила поведения
Новый смартфон Samsung Galaxy A50
Екатерина Варнава призвала не сдаваться
Заслуженный военный лётчик России
Дочь солиста группы “Кар-Мэн” Сергея
В Сеть утекли кадры новой игры от
Сильвестр Сталлоне рассказал о
Ученые опровергли миф о росте женской
Звезда “Уральских пельменей” Илана
Fiat Chrysler и Renault обсуждают
"Источник нежности и мудрости": Леонид
Россия заняла 3-е место на ЧМ по
В США бывшего менеджера Стэна Ли
Ученые рассказали о вызывающем рак
Кристина Асмус уснула на полу после
Сын Дэвида Бекхэма в Каннах подрался с
ВОЗ внесла переутомление в список
Эмили Ратаковски показала "семейный
Комета помогла ученым создать новый
Дочь Алсу поблагодарила организаторов и
Эксперты устроили обзор наушников
Мария Шукшина показала, как изменилась
Исследование: Россияне живут меньше
На «Евровидении» Верка Сердючка делила
Ученые создали визуальную модель
Михалкова из "Уральских пельменей"
Дмитрий Маликов показал подписчикам
Просмотреть все новости