Екатерина Варнава призвала не сдаваться на пути к цели

Екатерина Варнава посоветовала присмотреться к окружающему миру и попытаться создать что-то новое, чтобы даже из не радующего глаз окружения создать нечто светлое и положительное. Звезда выразила благодарность своим близким, которые хвалят ее за успехи, когда она сама не видит, что создала особенную вещь. Варнава привела пример Амира Ибрагимова из Уфы, который неприятно удивился мусору на улицах и создал робота, который способен убирать без вмешательства человека. Артистка считает детей прекрасными, поскольку они искренние по-настоящему в любом своем порыве. В таком случае, по мнению звезды, взрослые должны направлять, понимать и принимать своего ребенка.Екатерина Варнава призвала найти то, что сможет настроить на искренние поступки и желание двигаться вперед. Поклонники поблагодарили звезду в комментариях за мотивацию и призыв нацелиться на успех.