В Крыму могут принять правила поведения и дресс-код для туристов





Кодекс поведения туристов может придать новый импульс прогрессу индустрии, так как сделает обстановку более благополучной и даст возможность избежать всевозможных конфликтов. Инициаторы считают, что население Крыма может помочь указать районы, где туристы смогут находиться в пляжной одежде, а где - в более строгой одежде.Примером был приведен Китай. В Поднебесной каждый год выпускают десятки тысяч брошюр с правилами, как приезжие должны вести себя в стране. В случае поддержки соответственной инициативы приемлемые нормы этикета могут составить для Евпатории, Ялты, Алушты и общих пляжей.