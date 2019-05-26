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В Крыму могут принять правила поведения и дресс-код для туристов

В Крыму могут принять нормы поведения и дресс-код для гостей региона, проследовав аналогичному примеру туристически ориентированных государств. Такая идея прозвучала на радиостанции «Спутник в Крыму».
В Крыму могут принять правила поведения и дресс-код для туристов

Кодекс поведения туристов может придать новый импульс прогрессу индустрии, так как сделает обстановку более благополучной и даст возможность избежать всевозможных конфликтов. Инициаторы считают, что население Крыма может помочь указать районы, где туристы смогут находиться в пляжной одежде, а где - в более строгой одежде.

Примером был приведен Китай. В Поднебесной каждый год выпускают десятки тысяч брошюр с правилами, как приезжие должны вести себя в стране. В случае поддержки соответственной инициативы приемлемые нормы этикета могут составить для Евпатории, Ялты, Алушты и общих пляжей.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:31

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