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Новый смартфон Samsung Galaxy A50 подешевел в Индии

Новый смартфон Samsung Galaxy A50 был анонсирован всего 3 месяца назад, но уже успел подешеветь. На рынке Индии данное устройство стоит от 22 до 36 долларов дешевле, и теперь его стоимость колеблется от 267 до 310 долларов.
Новый смартфон Samsung Galaxy A50 подешевел в Индии

Это уже не первое снижение цен на смартфоны линейки Samsung Galaxy A. В начале мая в Индии их стоимость незначительно понизилась. Ценники Samsung Galaxy A10, A20 и A30 стали меньше на сумму от 7 до 22 долларов. Теперь волна снижения цен дошла и до самой новой модели – A50.

Версия данного смартфона с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти обойдется местному покупателю в 267 долларов, она подешевела на 22 доллара. Более дорогой вариант Samsung Galaxy A50 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутреннего накопителя теперь имеет ценник на 36 долларов меньше, он составляет 310 долларов.

Эксперты отмечают: не стоит воспринимать такое решение Samsung как попытку стимулировать спрос на смартфон, не пользующийся большой популярностью. Скорее южнокорейский технологический гигант готовится к летним распродажам заранее и желает опередить в этом вопросе своих конкурентов, тем самым еще сильнее увеличив продажи новинки. До рынка России подобные изменения в ценовой политики доходят с разными задержками, поэтому снижение ценников на Samsung Galaxy A50 в отечественных сетях стоит ждать где-то через месяц. При этом подешеветь может сразу вся модельная линейка Galaxy A.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:20

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