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Дочь солиста группы “Кар-Мэн” Сергея Лемоха рассказала о предательстве отца

Дочь солиста музыкальной группы “Кар-Мэн” Сергея Лемоха рассказала о предательстве отца. Людмила Лемох надеется начать новую жизнь после лечения в наркоцентре.
Дочь солиста группы “Кар-Мэн” Сергея Лемоха рассказала о предательстве отца

Как отметила Людмила Лемох в интервью “КП”, она находится на лечении от алкоголизма в подмосковном наркоцентре, куда ее определили журналисты “Первого канала”. Дочь музыканта не знает, кто платит за ее лечение, но после реабилитации намерена выучиться на психолога в институте. Людмила Лемох не знает, когда развелись ее родители, отмечая, что звездный отец сделал это тайно, а вскоре ее мать повторно вышла замуж и имеет в новом браке 13-летнюю дочь. После смерти матери ее дочери поссорились из-за наследства, а сейчас Алиса Лемох ближе к отцу, что заметила ее сестра. Людмила Лемох отметила, что ее отец не видел собственную внучку, которая сейчас находится на воспитании у прабабушки.
Дочь солиста группы “Кар-Мэн” Сергея Лемоха рассказала о предательстве отца

Дочь Людмилы Лемох живет на пенсию бабушки, а также дочь артиста предполагает, что семье помогает отец ребенка. В планах у наследницы Сергея Лемоха реабилитация, переезд и поиск работы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:02

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