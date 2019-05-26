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Цирковое шествие Запашных прошло по Санкт-Петербургу в День города

Во время празднования Дня города по Санкт-Петербургу прошла неординарная колонна. Артисты цирка братьев Запашных показали населению разные трюки и номера.
Цирковое шествие Запашных прошло по Санкт-Петербургу в День города

«Я счастлив, что сегодня мы можем быть в Петербурге и участвовать в праздничном параде», - заявил Аскольд Запашный. Цирковое шествие началось от Караванной улицы и продолжалось до Невского проспекта. За укротителями тигров ехали юные артисты на гидроциклах, моноциклах, роликах, жонглеры, джамперы и другие таланты, демонстрировавшие атрибуты циркового искусства.

Порадовали население Петербурга в День города барабанщики, приехавшие со всей страны. Они исполнили самое большое крещендо в мире, дабы вписать этот день в историю. Многочисленные зрители приветствовали музыкантов и поддерживали их. Всего было задействовано более полутысячи инструментов, что засвидетельствовал представитель Книги рекордов Гиннеса Правин Патель, приехавший в северную столицу России из Британии.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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