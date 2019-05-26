Россия заняла 3-е место на ЧМ по хоккею, обыграв сборную Чехии со счетом 3:2





Для российских хоккеистов эта "бронза" стала третьей за последние четыре года. Первую шайбу в ворота чешских спортсменов забил Михаил Сергачев. В первом периоде матча команда противников сумела забить сразу два гола. Таким образом второй период игры начался со счетом 2:1 в пользу Чехии. Сборная РФ все же смогла сравнять счет благодаря Артему Анисимову, забившему вторую шайбу.Основное время матча закончилось ничьей, и судья назначил овертайм. Он продолжался 10 минут, и по его результату были объявлены буллиты, в результате которых сборная России одержала победу в матче и заняла 3-е место в ЧМ по хоккею 2019 года.