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Ученые опровергли миф о росте женской груди из-за капусты

Британские ученые провели исследование, призванное установить правдивость или лживость распространенного мифа о росте женской груди от употребления капусты. Специалисты опровергли подобное влияние данного продукта.
Ученые опровергли миф о росте женской груди из-за капусты

Об этом заявило авторитетное британское издание Mirror. Согласно его информации, жители страны регулярно ищут в Сети информацию о том, как употребление капусты влияет на рост женской груди. Ученые, узнавшие это, решили раз и навсегда решить данную проблему. Для этого они проверили данный распространенный миф. Согласно ему, в капусте содержатся вещества, очень похожие на женский половой гормон – эстроген. Из-за этого регулярное употребление данного продукта якобы способно привести к росту груди.

Исследование, проведенное учеными, полностью опровергло этот миф. Они отмечают: любые совпадения, когда после употребления капусты начался рост груди, являются случайностью. Между этими явлениями нет связи, так как размер груди определяется гормональным фоном женщины. Данный продукт действительно имеет в своем составе вещества, схожие с эстрогеном, но это не означает, что их попадание в организм будет иметь ожидаемый многими представительницами слабого пола эффект.

По словам ученых, размер и форма женской груди зависят исключительно от генетических данных женщины, поэтому влиять на них в течение жизни невозможно, если речь не идет о хирургическом вмешательстве.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:50

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