Сын Дэвида Бекхэма в Каннах подрался с возлюбленной Ханной Кросс

Модель Ханна Кросс и ее возлюбленный Бруклин Бекхэм всего на несколько дней приехали в Канны, но за это время успели крупно поссориться. В пятизвездочном отеле 22-летняя модель неожиданно напала на своего 20-летнего возлюбленного. Ссора зафиксирована в ресторане при Hotel Martinez, ночь в котором стоит около 3,8 тысячи долларов. В результате пришлось вмешаться охране, которая развела звезд в разные стороны. На данный момент неизвестно, что стало причиной такого поведения знаменитостей в публичном месте, но источники передают о беспокойстве Дэвида и Виктории Бекхэм из-за данного инцидента.Публике известно несколько случаев, когда Бруклин Бекхэм и его возлюбленная устраивают скандалы на публике. В частности, звезды поссорились на французском курорте, в автомобиле около Лос-Анджелеса и на музыкальном фестивале Coachella. Отношениям звезд уже шесть месяцев, и за это время у сына футболиста испортились отношения с родителями.