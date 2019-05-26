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Сын Дэвида Бекхэма в Каннах подрался с возлюбленной Ханной Кросс

Сын британского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин подрался со своей подругой Ханной Кросс в Каннах. Дерущихся возлюбленных пришлось разнимать охране.
Сын Дэвида Бекхэма в Каннах подрался с возлюбленной Ханной Кросс

Модель Ханна Кросс и ее возлюбленный Бруклин Бекхэм всего на несколько дней приехали в Канны, но за это время успели крупно поссориться. В пятизвездочном отеле 22-летняя модель неожиданно напала на своего 20-летнего возлюбленного. Ссора зафиксирована в ресторане при Hotel Martinez, ночь в котором стоит около 3,8 тысячи долларов. В результате пришлось вмешаться охране, которая развела звезд в разные стороны. На данный момент неизвестно, что стало причиной такого поведения знаменитостей в публичном месте, но источники передают о беспокойстве Дэвида и Виктории Бекхэм из-за данного инцидента.

Публике известно несколько случаев, когда Бруклин Бекхэм и его возлюбленная устраивают скандалы на публике. В частности, звезды поссорились на французском курорте, в автомобиле около Лос-Анджелеса и на музыкальном фестивале Coachella. Отношениям звезд уже шесть месяцев, и за это время у сына футболиста испортились отношения с родителями.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:08

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