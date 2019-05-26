ВОЗ внесла переутомление в список болезней





11-я версия МКБ вступит в силу 1 января 2022 года, ее подписали 25 мая. Очередная редакция пересмотрела список заболеваний, а также добавила в него новые. В их числе оказалась игромания, переутомление и дисморфофобия. Последнее заболевание связано с проблемами ощущения целостности тела. Такие психические нарушения возникают после ампутации конечностей или получения серьезных увечий, из-за этого многие люди не могут воспринимать себе как раньше.Переутомление оказалось в списке болезней ВОЗ не зря, многие эксперты уже давно прогнозировали подобное решение. Данная проблема описывалась в предыдущих версиях МКБ, но там ее относили к факторам самочувствия человека вследствие других заболеваний. Теперь же переутомление относится к отдельной группе болезней, связанных с занятостью или ее отсутствием. Ее описание гласит, что это физическое и психическое выгорание вследствие хронического напряжения, связанного с работой и другой нагрузкой на организм.Также ВОЗ посчитала игроманию болезнью и добавила ее в 11-ю версию МКБ. Увлечение играми становится заболеванием в тот момент, когда начинает мешать другим сферам жизни человека. До тех пор, пока этого не происходит, согласно ВОЗ, у человека нет никакой игромании.