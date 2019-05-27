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Дмитрий Песков прокатил дочь на сигвее-«аттракционе»

Дмитрий Песков прокатил на сигвее 4-летнюю дочь Надежду. Снимок политика и его дочери опубликовала супруга пресс-секретаря Кремля Татьяна Навка.
Дмитрий Песков прокатил дочь на сигвее-«аттракционе»

«Папин аттракцион», - подписала изображение фигуристка. «Примерная семья», - заявил один из комментаторов, другие его поддержали. «Умный папа, красивая мама и дочка-вишенка», - высказались они.

Совместную фотографию отца и дочери оценили не все подписчики Навки. Некоторым из них не понравился внешний вид Пескова. Политик надел для прогулки красную футболку с изображением бренда иностранной компании. По их мнению, то, что пресс-секретарь российского президента носит одежду американской компании, нельзя назвать правильным.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:15

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