Дмитрий Песков прокатил дочь на сигвее-«аттракционе»

«Папин аттракцион», - подписала изображение фигуристка. «Примерная семья», - заявил один из комментаторов, другие его поддержали. «Умный папа, красивая мама и дочка-вишенка», - высказались они.Совместную фотографию отца и дочери оценили не все подписчики Навки. Некоторым из них не понравился внешний вид Пескова. Политик надел для прогулки красную футболку с изображением бренда иностранной компании. По их мнению, то, что пресс-секретарь российского президента носит одежду американской компании, нельзя назвать правильным.