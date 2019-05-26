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Fiat Chrysler и Renault обсуждают вероятное слияние

Автопроизводители Fiat Chrysler и Renault проводят переговоры о слиянии. По мнению их руководства, это поспособствует устранению слабых сторон компаний.
Fiat Chrysler и Renault обсуждают вероятное слияние

На текущий момент процесс переговоров находится на конечной стадии. Сотрудники Renault и FCA обсуждают предполагаемое увеличение связей для решения актуальных заданий, которые стоят перед мировым автопромом.

Fiat Chrysler не имеет на европейском рынке большой выручки, занимаясь реализацией кроссоверов и грузовиков марки Jeep. В это же время их компаньон Renault не имеет доступа к рынку США. В последующем времени соединение двух брендов поможет разделить капитал и найти инвесторов одной из сторон соглашения. Предполагается, что у Fiat не будет больших сложностей в вопросе слияния с французами, учитывая, что те ранее прервали договоренность с Nissan после ареста руководителя Карлоса Гона.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:44

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