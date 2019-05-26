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Кристина Асмус уснула на полу после празднования дня рождения подруги

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о праздновании дня рождения своей подруги. В Instagram-аккаунте артистка показала снимок, на котором запечатлено, как она уснула на полу.
Кристина Асмус уснула на полу после празднования дня рождения подруги

В новой публикации Кристина Асмус поблагодарила приятельницу за проведенное торжество, отметив, что она проснулась в 19:05. По словам знаменитости, у нее с 15 лет такого не было. Обращаясь к поклонникам, актриса отметила, что она тоже человек, поэтому после праздника заснула на полу в квартире подруги. На снимке она запечатлена рядом с едой и выпивкой, которая осталась после мероприятия. В режиме Stories Кристина Асмус показала, как вся ее компания подруг отдыхала в караоке.

В комментариях поклонники поинтересовались, как к этому отнесся муж, на что Кристина Асмус ответила, что он тихо ходил по дому, чтобы не разбудить. Фолловеры с юмором отнеслись к публикации и пожелали артистке повторить веселый праздник.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:12

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