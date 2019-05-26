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"Источник нежности и мудрости": Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с 50-летием

Российский певец Леонид Агутин написал трогательные поздравления своей супруге Анжелике Варум с 50-летием. На своей странице в сети Instagram артист отметил, что это его праздник.
"Источник нежности и мудрости": Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с 50-летием

Леонид Агутин подчеркнул, что день рождения Анжелики Варум — его праздник, поскольку больше 20 лет назад судьба одарила его таким человеком. Артист отметил, что не понимает, чем он заслужил это, но они счастливы вместе. Певец назвал супругу удивительным человеком, маленьким гением, а также источником нежности и мудрости в его жизни. Агутин пожелал жене много радостных минут, а также признался ей в любви.

Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях, а сама Анжелика Варум поблагодарила за внимание на своей странице Instagram. Артистка в свой день рождения пожелала, чтобы рядом оставались близкие люди и друзья, которых назвала своей защитой.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:35

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