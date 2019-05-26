Дочь Алсу поблагодарила организаторов и участников за поддержку в повторном финале «Голоса. Дети»
Дочь Алсу Микелла Абрамова высказала слова благодарности организаторам, фанатам и участникам шоу «Голос. Дети» после скандала с присуждением ей победы. Свои мысли она высказала в личном Instagram.
Юная исполнительница благодарна всем, кто поддерживал ее во время программы. Отметила она в своем посте руководителей Первого канала, наставников и организаторов. Дочь Алсу призналась что она мечтала выйти на сцену и стать частью шоу, и это желание исполнилось. Время участия в «Голосе. Дети» она назвала самым лучшим, насыщенным и веселым в своей жизни.
По словам Микеллы Абрамовой, новые друзья стали для нее лучшей наградой. Она поздравила всех с победой, кто участвовал в повторном проведении финала программы.
Юная исполнительница благодарна всем, кто поддерживал ее во время программы. Отметила она в своем посте руководителей Первого канала, наставников и организаторов. Дочь Алсу призналась что она мечтала выйти на сцену и стать частью шоу, и это желание исполнилось. Время участия в «Голосе. Дети» она назвала самым лучшим, насыщенным и веселым в своей жизни.
По словам Микеллы Абрамовой, новые друзья стали для нее лучшей наградой. Она поздравила всех с победой, кто участвовал в повторном проведении финала программы.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:15