Дочь Алсу поблагодарила организаторов и участников за поддержку в повторном финале «Голоса. Дети»

Юная исполнительница благодарна всем, кто поддерживал ее во время программы. Отметила она в своем посте руководителей Первого канала, наставников и организаторов. Дочь Алсу призналась что она мечтала выйти на сцену и стать частью шоу, и это желание исполнилось. Время участия в «Голосе. Дети» она назвала самым лучшим, насыщенным и веселым в своей жизни.По словам Микеллы Абрамовой, новые друзья стали для нее лучшей наградой. Она поздравила всех с победой, кто участвовал в повторном проведении финала программы.