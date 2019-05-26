Комета помогла ученым создать новый способ получения кислорода на Марсе





Некоторое время назад ученые проанализировали процессы, происходящие на кометах. Углекислый газ, который содержался внутри них, испарялся под воздействием солнечного ветра, а затем врезался в поверхность небесного тела, причиняя ему определенный ущерб. Данная реакция работает лишь на кинетической энергии, а её результатом становится выделение определенного количества кислорода. Специалисты попытались воссоздать рассматриваемую реакцию в лабораторных условиях. Они взяли золотую фольгу, после чего инициировали процесс её бомбардировки, используя в качестве снарядов молекулы CO2. Исследовав потоки газа, исходящие от поверхности объекта, выяснилось, что именно там появляется кислород. Из этого следует, что рассматриваемое вещество выделяется в процессе расщепления углекислого газа.Специалисты считают, что открытый ими метод добычи кислорода является чрезвычайно важным в контексте межпланетных путешествий. Это позволит добывать газ, используя минимальное количество энергии, а также даст возможность избежать необходимости в использовании дополнительного оборудования.