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Комета помогла ученым создать новый способ получения кислорода на Марсе

Комета помогла Калифорнийским ученым открыть новый метод добычи кислорода на Марсе. Как стало известно, рассматриваемый ресурс можно получить в результате взаимодействия молекул углекислого газа, а также золотой пластины.
Комета помогла ученым создать новый способ получения кислорода на Марсе

Некоторое время назад ученые проанализировали процессы, происходящие на кометах. Углекислый газ, который содержался внутри них, испарялся под воздействием солнечного ветра, а затем врезался в поверхность небесного тела, причиняя ему определенный ущерб. Данная реакция работает лишь на кинетической энергии, а её результатом становится выделение определенного количества кислорода. Специалисты попытались воссоздать рассматриваемую реакцию в лабораторных условиях. Они взяли золотую фольгу, после чего инициировали процесс её бомбардировки, используя в качестве снарядов молекулы CO2. Исследовав потоки газа, исходящие от поверхности объекта, выяснилось, что именно там появляется кислород. Из этого следует, что рассматриваемое вещество выделяется в процессе расщепления углекислого газа.

Специалисты считают, что открытый ими метод добычи кислорода является чрезвычайно важным в контексте межпланетных путешествий. Это позволит добывать газ, используя минимальное количество энергии, а также даст возможность избежать необходимости в использовании дополнительного оборудования.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:27

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