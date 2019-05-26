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В США бывшего менеджера Стэна Ли арестовали за незаконное присвоение денег

Кий Морган, бывший менеджер создателей комиксов Marvel Стэна Ли, арестован в США. Его обвиняют в незаконном присвоении денег знаменитости в размере 262 тысяч долларов, полученных звездой после раздачи автографов в мае 2018-го.
В США бывшего менеджера Стэна Ли арестовали за незаконное присвоение денег

Полиция штата Аризона задержала Кия Моргана, обвиняемого в незаконном присвоении средств Стэна Ли, умершего в конце в 2019-го. Бывший менеджер создателя комиксов Marvel обманным путем получил от своего работодателя 262 тысячи долларов. Для этого он использовал подлог документов и обман. Ордер на арест был выписан прокуратурой округа Лос-Анджелеса.

Кий Морган регулярно наживался на плохом самочувствии Стэна Ли, который полностью доверил свои дела менеджеру. Последний занимался систематической кражей денег автора комиксов, но установить удалось только один подобный случай. Речь о раздаче автографов в мае 2018 года, тогда знаменитость получил за это 262 тысячи долларов, но они так и не попали к нему.

Родственники Стэна Ли уже давно говорили о том, что его менеджер является мошенником. Так дочь автора комиксов заявила, что Кий Морган пытается воспользоваться плохим самочувствием знаменитости и получить контроль над многими его активами. Для этого он не только занимался подлогом документов и обманом, но и ограничивал контакты звезды с его семьей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:23

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