В США бывшего менеджера Стэна Ли арестовали за незаконное присвоение денег

Полиция штата Аризона задержала Кия Моргана, обвиняемого в незаконном присвоении средств Стэна Ли, умершего в конце в 2019-го. Бывший менеджер создателя комиксов Marvel обманным путем получил от своего работодателя 262 тысячи долларов. Для этого он использовал подлог документов и обман. Ордер на арест был выписан прокуратурой округа Лос-Анджелеса.Кий Морган регулярно наживался на плохом самочувствии Стэна Ли, который полностью доверил свои дела менеджеру. Последний занимался систематической кражей денег автора комиксов, но установить удалось только один подобный случай. Речь о раздаче автографов в мае 2018 года, тогда знаменитость получил за это 262 тысячи долларов, но они так и не попали к нему.Родственники Стэна Ли уже давно говорили о том, что его менеджер является мошенником. Так дочь автора комиксов заявила, что Кий Морган пытается воспользоваться плохим самочувствием знаменитости и получить контроль над многими его активами. Для этого он не только занимался подлогом документов и обманом, но и ограничивал контакты звезды с его семьей.