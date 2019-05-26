Эмили Ратаковски показала "семейный портрет" с любимым щенком

"Это мальчик. Знакомьтесь, его зовут Коломбо", - пошутила Ратаковски, показав подписчикам фото с собакой.

На странице Ратаковски в соцсети появились очередные снимки с псом Коломбо, которого знаменитость с мужем завели пару недель назад. Ранее модель заинтриговала публику новостью о прибавлении в молодом семействе. Так, она порассуждала, что в последнее время у всех рождаются дети: у Меган Маркл, Ким Кардашьян.Понаблюдать за новым любимцем кумира также довелось зрителям и гостям The Tonight Show. На съёмках модель призналась ведущему Джимми Фэллону, что Коломбо перевернул всю её жизнь.