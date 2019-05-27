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Названы предметы в автомобиле, способные взорваться в жаркую погоду

Специалисты по автомобилям назвали ряд предметов, которые не стоит хранить в машине в летнее время. При определенных обстоятельствах они могут спровоцировать появление огня.
Названы предметы в автомобиле, способные взорваться в жаркую погоду

Круглый год автолюбитель должен поддерживать свою машину в порядке, а перед летним сезоном проверить салон и багажник. Так, в случае нахождения в автомобиле зажигалки ее следует убрать. Внутри инструмента находится газ, расширяющийся в связи с большой температурой. Пластик не в состоянии остановить данную процедуру, поэтому может возникнуть настоящий взрыв.

Рекомендуют эксперты убрать из авто созданные из пластика тары с бензином. При повышении температуры пары жидкости увеличиваются, и сценарий с зажигалкой может повториться. Не стоит перевозить в автомобиле растворители, банки из-под красок и баллончики с газом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:50

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