Названы предметы в автомобиле, способные взорваться в жаркую погоду





Круглый год автолюбитель должен поддерживать свою машину в порядке, а перед летним сезоном проверить салон и багажник. Так, в случае нахождения в автомобиле зажигалки ее следует убрать. Внутри инструмента находится газ, расширяющийся в связи с большой температурой. Пластик не в состоянии остановить данную процедуру, поэтому может возникнуть настоящий взрыв.Рекомендуют эксперты убрать из авто созданные из пластика тары с бензином. При повышении температуры пары жидкости увеличиваются, и сценарий с зажигалкой может повториться. Не стоит перевозить в автомобиле растворители, банки из-под красок и баллончики с газом.