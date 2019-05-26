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Исследование: Россияне живут меньше норвежцев на 8-10 лет

Согласно данным исследования, россияне живут меньше норвежцев на 8-10 лет. О причинах существенной разницы в показателях здоровья рассказали на Международном арктическом саммите.
Исследование: Россияне живут меньше норвежцев на 8-10 лет

Сотрудник Северного госмедуниверситета Александр Кудрявцев рассказал о результатах исследования, согласно которому россияне в среднем живут меньше на 8-10 лет, чем норвежцы, чьи города находятся в схожих климатических условиях. По словам участника саммита, больше всего негативного влияния на продолжительность жизни граждан РФ оказывает ожирение и курение.

Страдают последние такими сердечно-сосудистыми недугами, как гипертония и атеросклероз. Бляшки в сосудах у россиян медики находят на 45 процентов чаще, чем у скандинавов, но при этом "плохого" холестерина у последних не меньше.

Масштабное исследование затронуло 16 городов Норвегии и РФ, где проверили пять тысяч жителей. Выяснилось, что российские мужчины имеют вредную привычку курения в 2,5 раза чаще норвежских.

Нередко жители РФ годами пьют рекомендованные врачами лекарства, даже если они им не помогают. Этот и многие другие факторы приводят к тому, что в Норвегии гораздо больше людей доживают до 80 лет, чем в России, отмечают исследователи.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:50

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