Яна Рудковская обнародовала снимок с улыбающимся сыном на фоне ярких гортензий

Новое изображение с участием продюсера и ее ребенка понравилось многим подписчикам. Они стали спрашивать у Рудковской, где она взяла такие впечатляющие цветы. Фолловеры отметили, что ее сын улыбается на фотографии, что редко делает для кадров.Прежде супруга Евгения Плющенко не раз говорила, что Гном Гномыч, как она с мужем зовет Александра, любую профессиональную фотосессию воспринимает как работу. «Мальчик растет не промах», - заявила она, отметив, что если ее сын не станет спортсменом, так будет бизнесменом, так как знает себе цену.В одном из интервью Яна Рудковская рассказала, что воспитывает своих детей в строгости и не дает им много денег, дабы те понимали, как нелегко добываются финансовые средства.