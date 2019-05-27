Яна Рудковская обнародовала снимок с улыбающимся сыном на фоне ярких гортензий
Яна Рудковская опубликовала в Instagram новый снимок, где запечатлена вместе с младшим сыном. Шестилетний Александр позировал с матерью на фоне красивых гортензий.
Новое изображение с участием продюсера и ее ребенка понравилось многим подписчикам. Они стали спрашивать у Рудковской, где она взяла такие впечатляющие цветы. Фолловеры отметили, что ее сын улыбается на фотографии, что редко делает для кадров.
Прежде супруга Евгения Плющенко не раз говорила, что Гном Гномыч, как она с мужем зовет Александра, любую профессиональную фотосессию воспринимает как работу. «Мальчик растет не промах», - заявила она, отметив, что если ее сын не станет спортсменом, так будет бизнесменом, так как знает себе цену.
В одном из интервью Яна Рудковская рассказала, что воспитывает своих детей в строгости и не дает им много денег, дабы те понимали, как нелегко добываются финансовые средства.
Новое изображение с участием продюсера и ее ребенка понравилось многим подписчикам. Они стали спрашивать у Рудковской, где она взяла такие впечатляющие цветы. Фолловеры отметили, что ее сын улыбается на фотографии, что редко делает для кадров.
Прежде супруга Евгения Плющенко не раз говорила, что Гном Гномыч, как она с мужем зовет Александра, любую профессиональную фотосессию воспринимает как работу. «Мальчик растет не промах», - заявила она, отметив, что если ее сын не станет спортсменом, так будет бизнесменом, так как знает себе цену.
В одном из интервью Яна Рудковская рассказала, что воспитывает своих детей в строгости и не дает им много денег, дабы те понимали, как нелегко добываются финансовые средства.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:41