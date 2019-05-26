Специалисты в области неврологии назвали пять ранних признаков деменции





Ученые утверждают, что в настоящее время порядка 47 млн людей по всему миру страдают от деменции различных типов. Спустя примерно 10 лет данное число может утроиться, в связи с чем обнаружение ранних признаков заболевания является очень важным шагом. В первую очередь стоит обратить внимание на кратковременную потерю памяти. В большинстве случаев это может означать лишь элементарную забывчивость, однако в том случае, если это происходит систематически, следует проконсультироваться со специалистом. Сокращение словарного запаса также может являться симптомом развития деменции, как и внезапные смены настроения. Небольшие пробелы в памяти могут перерасти в глупые ошибки, совершаемые в повседневной жизни. Трудности определения дня недели, а также проблемы с запоминанием лиц людей могут говорить о развитии деменции.Ещё одним симптомом является регулярное повторение одних и тех же слов или действий. Проблемы в памяти влияют на поведение больного таким образом, что нередко он узнаёт об этом в последнюю очередь. Специалисты отмечают, что диагноз может быть поставлен только доктором, а рассматриваемые признаки являются лишь поводом для консультации.