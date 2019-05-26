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Мария Шукшина показала, как изменилась за 20 лет

Отечественная актриса Мария Шукшина приняла участие во флешмобе в сети Instagram и показала свое фото с разницей в 20 лет. Артистка также рассказала о новом проекте, информация о котором хранится в тайне.
Мария Шукшина показала, как изменилась за 20 лет

По словам артистки, на просторах Facebook популярен челлендж “10 лет спустя”, но она решила пойти дальше и сделала коллаж с разницей в 20 лет. На снимке артистка показала кадр из телесериалов — “Приключения мага” и нового проекта, о котором нельзя говорить. Однако актриса отметила, что съемки уже идут полным ходом. Поклонники высоко оценили внешность актрисы, отметив, что на обоих кадрах звезда выглядит молодо и привлекательно.

Ранее Мария Шукшина выступала с критикой рейтинговых передач, которые интересуются жизнью прославленных деятелей кино и искусства. Дело в том, что от подобных шоу страдает ее семья, а именно мать телеведущей Лилия Федосеева-Шукшина.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:57

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