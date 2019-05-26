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На «Евровидении» Верка Сердючка делила гримерку с Мадонной

На прошедшем «Евровидении» Андрей Данилко в образе Верки Сердючки делил свою гримерку с Мадонной. Несмотря на это обстоятельство, музыканты пересеклись только один раз.
На «Евровидении» Верка Сердючка делила гримерку с Мадонной

Сердючка была приглашенным гостем «Евровидения», спев в финале песню Нетти Барзилай Toy. Звезда «зажгла» зал, что не удалось, как считают критики, даже Мадонне, тоже выступившей на сцене в качестве спецгостя. Позже Андрей Данилко рассказал, что ему пришлось делить гримерку вместе со знаменитой американской певицей, но увиделись в одной комнате они только один раз.

По мнению многих, Мадонна выступила не лучшим образом, о чем наслышан и Данилко. При этом он попросил отнестись к этому с пониманием, так как и такой номер звезды всемирного масштаба хорош для «Евровидения». Артист считает, что Мадонну пригласили для увеличения внимания, и с этой задачей она справилась. К тому же у всех знаменитостей бывают провалы в связи с разными обстоятельствами, также стоит помнить о зрелом возрасте певицы, вышедшей на сцену.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:42

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