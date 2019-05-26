Михалкова из "Уральских пельменей" поделилась секретом стройных ног

"Открою вам большую тайну - тут секрета нет. Нет его! Нужно больше бегать и меньше есть вредного - и всё, - подытожила актриса, успокоив подписчиц. - Если не получается не кушать, то не отчаивайтесь. Всегда можно "взять" людей чувством юмора и умом".

На странице Михалковой в соцсети появился снимок в розовом спортивном боди и полусапожках, где она без стеснения демонстрирует стройные подтянутые ноги. Участница "Уральских пельменей" много лет заботится о фигуре и внешности, а с появлением аккаунта в Instagram делится советами и секретами с аудиторией в Stories. Так, Михалкова решила поднять тему стройности ног, но радикально новых рекомендаций для поклонниц не нашла.