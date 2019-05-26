Дмитрий Маликов показал подписчикам фото дочери с подросшим братом на руках

В браке с Еленой Изаксон у Дмитрия Маликова родилась дочь Стефания Маликова и сын Марк Маликов. На новом снимке артист запечатлел двух детей, отметив, что одна уже выросла, а второй еще маленький. Младший ребенок звезды родился 1,5 года назад при помощи суррогатной матери. Елена Изаксон на семь лет старше своего звездного супруга, но до сих пор пара живет в гармонии. Это не оставили без внимания многочисленные поклонники Дмитрия Маликова, написав в комментариях, что артист очень счастливый человек.Дмитрий Маликов накануне распространил информацию в социальных сетях о своем юбилейном концерте, который состоится 31 января 2020 года. Зимой будущего года артист отпразднует собственное 50-летие.