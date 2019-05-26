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Дмитрий Маликов показал подписчикам фото дочери с подросшим братом на руках

Российский певец Дмитрий Маликов показал в личном профиле на просторах Instagram подросших детей. На снимке 19-летняя Стефания Маликова удерживает на руках своего младшего брата.
Дмитрий Маликов показал подписчикам фото дочери с подросшим братом на руках

В браке с Еленой Изаксон у Дмитрия Маликова родилась дочь Стефания Маликова и сын Марк Маликов. На новом снимке артист запечатлел двух детей, отметив, что одна уже выросла, а второй еще маленький. Младший ребенок звезды родился 1,5 года назад при помощи суррогатной матери. Елена Изаксон на семь лет старше своего звездного супруга, но до сих пор пара живет в гармонии. Это не оставили без внимания многочисленные поклонники Дмитрия Маликова, написав в комментариях, что артист очень счастливый человек.

Дмитрий Маликов накануне распространил информацию в социальных сетях о своем юбилейном концерте, который состоится 31 января 2020 года. Зимой будущего года артист отпразднует собственное 50-летие.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:26

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