АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Эксперт рассказал о правилах выбора идеального женского автомобиля

Российский эксперт Алексей Хресин поделился советами о выборе идеального женского автомобиля. Он рассказал о тех аспектах, на которые представительницам прекрасного пола необходимо обращать внимание.
Эксперт рассказал о правилах выбора идеального женского автомобиля

Алексей Хресин уверен, что для каждого человека выбор автомобиля является вопросом личным, потому что у всех людей существуют свои предпочтения. Несмотря на это, эксперт постарался дать советы относительно выбора идеального женского авто. Представителям прекрасного пола не стоит зацикливаться на стереотипных решениях и мнении окружающих. Эксперт отмечает: в своей жизни он видел женщин как за рулем большого кроссовера, так и Mini Cooper, встречались и те, кому искренне нравился «Запорожец».

Предпочтение стоит отдавать автомобилям с задним приводом. Такие транспортные средства больше подходят для стиля вождения женщин, они более просты в управлении и стабильны на дороге. Следующий совет по выбору идеального авто – это отказ от резких изменений. Представительницам прекрасного пола стоит отдавать предпочтения проверенным вариантам, если речь касается габаритов, мощности, типа коробки переключения передач и привода.

Немаловажный аспект при выборе авто для женщины – это наличие вспомогательных систем вождения, доступных сейчас во множестве моделей. Они помогают каждому водителю и в данном случае не будут лишними. И последний совет эксперта – это выбирать приглянувшийся дизайн, удовлетворяющий чувство вкуса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты устроили обзор наушников
Мария Шукшина показала, как изменилась
Исследование: Россияне живут меньше
На «Евровидении» Верка Сердючка делила
Ученые создали визуальную модель
Михалкова из "Уральских пельменей"
Дмитрий Маликов показал подписчикам
Эксперт рассказал о правилах выбора
Светлана Лобода отблагодарила премию
Финансисты нашли смертельные микробы на
"Великая пьяница": Стас Садальский
Ученые: Потребление клетчатки
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского
Сергей Лазарев с юмором ответил на
Илона Маска признали наиболее
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Меган Маркл отказалась принимать
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
В Индии смартфоны Huawei распродают по
Ольга Бузова предложила Филиппу
Конспирологи пытаются раскрыть секрет
Филипп Киркоров рассказал, с кем
Беременную бывшую участницу проекта
Эксперты назвали 5 способов продлить
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов опять
Певица Монеточка отдыхает на море в
Ученые узнали, от чего зависит
Денис Майданов в начале карьеры жил на
Эксперты назвали лучшие смартфоны для
Ридли Скотт ведет переговоры с Walt
Просмотреть все новости