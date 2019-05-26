Эксперт рассказал о правилах выбора идеального женского автомобиля





Алексей Хресин уверен, что для каждого человека выбор автомобиля является вопросом личным, потому что у всех людей существуют свои предпочтения. Несмотря на это, эксперт постарался дать советы относительно выбора идеального женского авто. Представителям прекрасного пола не стоит зацикливаться на стереотипных решениях и мнении окружающих. Эксперт отмечает: в своей жизни он видел женщин как за рулем большого кроссовера, так и Mini Cooper, встречались и те, кому искренне нравился «Запорожец».Предпочтение стоит отдавать автомобилям с задним приводом. Такие транспортные средства больше подходят для стиля вождения женщин, они более просты в управлении и стабильны на дороге. Следующий совет по выбору идеального авто – это отказ от резких изменений. Представительницам прекрасного пола стоит отдавать предпочтения проверенным вариантам, если речь касается габаритов, мощности, типа коробки переключения передач и привода.Немаловажный аспект при выборе авто для женщины – это наличие вспомогательных систем вождения, доступных сейчас во множестве моделей. Они помогают каждому водителю и в данном случае не будут лишними. И последний совет эксперта – это выбирать приглянувшийся дизайн, удовлетворяющий чувство вкуса.