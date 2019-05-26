Светлана Лобода отблагодарила премию RU.TV провокационными фото

"Спасибо за награды, за любовь, за то, что позади много всего, а мне всё ещё кажется, что всё только начинается", - призналась Светлана Лобода в подписи к фото.

В Instagram Лободы появился ряд снимков с прошедшего музыкального мероприятия RU.TV, на котором большое внимание получило творчество звезды. В номинациях "Лучшая певица", а также "Кино и музыка" жюри посчитали исполнительницу лучшей и наградили соответствующими призами. За кулисами шоу Лобода сфотографировалась с ними в откровенных и провокационных позах.Поклонники оценили по достоинству наряд и причёску артистки. Для премии она надела широкополую шляпу и парик, дополнив образ блестящим платьем и туфлями.