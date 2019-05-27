Названы способы защиты глаз от влияния дисплея смартфона





Ранее сообщалось о большом вреде для глаз телевизоров, дисплеев компьютеров. Ныне современный мир сложно представить без смартфонов, постоянное пользование которыми тоже вредит зрению. В медицине появился термин «экранная близорукость». Чем ближе дисплей гаджета у лица, тем проблематичнее глазам сфокусироваться на нем.Чтобы сберечь зрение, помогут ряд правил. Так, пользователю следует держать мобильный аппарат на дистанции 30 см от лица, увеличить шрифт, не применять телефон в темной комнате, как можно чаще моргать, часть дел выполнять на ноутбуке или ПК и каждые 20 минут отводить глаза от экрана.