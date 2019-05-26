Финансисты нашли смертельные микробы на банковских картах и купюрах





Исследователи проверяли разные поверхности по оценке «показателя бактерий». Чем больше было число, тем загрязненнее являлся образец. Позже оказалось, что определенные карты обладали до 1206 единиц микробов больше по сравнению с предметами в заведениях общественного питания, которые должны иметь показатель в 10 или менее баллов. Железный столб в метрополитене был чище, чем наличные средства.В другом эксперименте специалисты изучили три купюры и монеты, используемые в Британии. В этой стране данные объекты были покрыты микробами до 78% поверхности. Две из них считаются устойчивыми к лекарствам супербактериями, которые могут угрожать жизни живому.Отметили ученые и нежелание многих людей мыть руки после посещения туалета. В таком помещении можно подхватить патоген. Ученые Оксфорда заявили ранее, что денежная купюра содержит 26 тысяч микробов, распространяющих кишечную палочку. Для сохранения здоровья эксперты рекомендуют применять безналичный способ оплаты.