Финансисты нашли смертельные микробы на банковских картах и купюрах
На банковских картах и купюрах найдены смертельные микробы. К такому выводу пришли в кредитной компании из США LendEDU и сотрудники портала money.co.uk.
Исследователи проверяли разные поверхности по оценке «показателя бактерий». Чем больше было число, тем загрязненнее являлся образец. Позже оказалось, что определенные карты обладали до 1206 единиц микробов больше по сравнению с предметами в заведениях общественного питания, которые должны иметь показатель в 10 или менее баллов. Железный столб в метрополитене был чище, чем наличные средства.
В другом эксперименте специалисты изучили три купюры и монеты, используемые в Британии. В этой стране данные объекты были покрыты микробами до 78% поверхности. Две из них считаются устойчивыми к лекарствам супербактериями, которые могут угрожать жизни живому.
Отметили ученые и нежелание многих людей мыть руки после посещения туалета. В таком помещении можно подхватить патоген. Ученые Оксфорда заявили ранее, что денежная купюра содержит 26 тысяч микробов, распространяющих кишечную палочку. Для сохранения здоровья эксперты рекомендуют применять безналичный способ оплаты.
Исследователи проверяли разные поверхности по оценке «показателя бактерий». Чем больше было число, тем загрязненнее являлся образец. Позже оказалось, что определенные карты обладали до 1206 единиц микробов больше по сравнению с предметами в заведениях общественного питания, которые должны иметь показатель в 10 или менее баллов. Железный столб в метрополитене был чище, чем наличные средства.
В другом эксперименте специалисты изучили три купюры и монеты, используемые в Британии. В этой стране данные объекты были покрыты микробами до 78% поверхности. Две из них считаются устойчивыми к лекарствам супербактериями, которые могут угрожать жизни живому.
Отметили ученые и нежелание многих людей мыть руки после посещения туалета. В таком помещении можно подхватить патоген. Ученые Оксфорда заявили ранее, что денежная купюра содержит 26 тысяч микробов, распространяющих кишечную палочку. Для сохранения здоровья эксперты рекомендуют применять безналичный способ оплаты.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:07