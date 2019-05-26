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Финансисты нашли смертельные микробы на банковских картах и купюрах

На банковских картах и купюрах найдены смертельные микробы. К такому выводу пришли в кредитной компании из США LendEDU и сотрудники портала money.co.uk.
Финансисты нашли смертельные микробы на банковских картах и купюрах

Исследователи проверяли разные поверхности по оценке «показателя бактерий». Чем больше было число, тем загрязненнее являлся образец. Позже оказалось, что определенные карты обладали до 1206 единиц микробов больше по сравнению с предметами в заведениях общественного питания, которые должны иметь показатель в 10 или менее баллов. Железный столб в метрополитене был чище, чем наличные средства.

В другом эксперименте специалисты изучили три купюры и монеты, используемые в Британии. В этой стране данные объекты были покрыты микробами до 78% поверхности. Две из них считаются устойчивыми к лекарствам супербактериями, которые могут угрожать жизни живому.
Отметили ученые и нежелание многих людей мыть руки после посещения туалета. В таком помещении можно подхватить патоген. Ученые Оксфорда заявили ранее, что денежная купюра содержит 26 тысяч микробов, распространяющих кишечную палочку. Для сохранения здоровья эксперты рекомендуют применять безналичный способ оплаты.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:07

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