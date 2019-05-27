Ученые назвали действенные методы для борьбы с депрессией





Ученые отмечают: депрессия каждый раз проявляется по-разному. В одном случае она может привести к потере аппетита, а в другом – к его усилению. При этом у депрессии имеется четкий перечень симптомов: бессонница, раздражительность, отсутствие концентрации внимания, социальная подавленность, пассивность. Специалисты уверены, что с этими проблемами каждый человек может справиться в одиночку, главное - знать, что делать.Наиболее действенный метод борьбы с депрессией – это остановка негативного потока мыслей. Для этого хорошо подходит любимая музыка, активные развлечения и помощь окружающим. Позитивное взаимодействие с людьми способно значительно улучшить самочувствие человека. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение музыке жанров рок, джаз и классической. Медитация является еще одним действенным методом борьбы с подобным состоянием. Ею можно заниматься на полу или на подушке, при этом необходимо концентрироваться на своем дыхании, совершая медленные и глубокие вдохи.Последний метод борьбы с депрессией – это изменение рациона. В него советуют добавлять множество фруктов. Ученые рекомендуют клубнику, грейпфрут, киви, апельсин, дыню и чернику.