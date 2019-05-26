"Великая пьяница": Стас Садальский рассказал о скандальном прозвище Риммы Марковой

"Днём позже все испанские и французские газеты вышли с заголовками: "Она не только великая актриса, но и великая пьяница", - вспоминает Садальский.

На странице Садальского в Instagram появилось несколько архивных снимков 10-летней давности с Риммой Марковой, которые актёр сопроводил курьёзной историей о ней. Умершая в 2015 году знаменитость прославилась не только в России, но и в европейских странах, отличившись на испанском фестивале кино. За роль в "Бабьем царстве" она получила Гран-при, и вместе со своей делегацией устроила для иностранных гостей мероприятия приём.По словам Садальского, на стол накрыли привезённую из России икру и водку. Хотя Маркова употребляла спиртное нечасто, по просьбе Отара Тенейшвили из "Экспортфильма" актриса выпила целую рюмку, чем немало удивила прессу.К ситуации на кинофестивале Маркова отнеслась иронически. Так, в её домашнем архиве осталось несколько газет со скандальными статьями.