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"Великая пьяница": Стас Садальский рассказал о скандальном прозвище Риммы Марковой

Стас Садальский рассказал о скандальном прозвище, которое получила актриса Римма Маркова после кинофестиваля в Испании. Европейские СМИ прозвали обладательницу Гран-при "великой пьяницей".
"Великая пьяница": Стас Садальский рассказал о скандальном прозвище Риммы Марковой

На странице Садальского в Instagram появилось несколько архивных снимков 10-летней давности с Риммой Марковой, которые актёр сопроводил курьёзной историей о ней. Умершая в 2015 году знаменитость прославилась не только в России, но и в европейских странах, отличившись на испанском фестивале кино. За роль в "Бабьем царстве" она получила Гран-при, и вместе со своей делегацией устроила для иностранных гостей мероприятия приём.

По словам Садальского, на стол накрыли привезённую из России икру и водку. Хотя Маркова употребляла спиртное нечасто, по просьбе Отара Тенейшвили из "Экспортфильма" актриса выпила целую рюмку, чем немало удивила прессу.

"Днём позже все испанские и французские газеты вышли с заголовками: "Она не только великая актриса, но и великая пьяница", - вспоминает Садальский.

К ситуации на кинофестивале Маркова отнеслась иронически. Так, в её домашнем архиве осталось несколько газет со скандальными статьями.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:55

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